Лиссабон, , 18:38 — REGNUM 22-летний полузащитник лиссабонского «Спортинга» и молодежной сборной Португалии U23 Педру Гонсалвеш может продолжить карьеру в Бундеслиге. На футболиста претендует дортмундская «Боруссия». Об этом 20 мая сообщил портал transfermarkt.

По оценкам портала transfermarkt, стоимость Педру Гонсалвеша составляет 15 миллионов евро. Соглашение португальца со «Спортингом» рассчитано до конца сезона 2024/25.

Педру Гонсалвеш перешел в лиссабонский «Спортинг» из «Фамаликана» 18 августа 2020 года за 6,5 миллиона евро.

В сезоне португальской Примейры Лиги 2020/21 Гонсалвеш принял участие в 32-х матчах, в которых отметился двадцатью тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Кубка Португалии на счету футболиста одна результативная передача в трех играх.