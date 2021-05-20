20 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили нездоровую ситуацию вокруг поддержки в интернете террориста, расстрелявшего девять человек в казанской школе.

Тимур Кондратьев, , 20:46 — REGNUM Высокая популярность и нездоровая любовь отдельных пользователей в соцсетях к Ильназу Галявиеву, который убил девять человек при стрельбе в гимназии в Казани, породила широкое обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к ситуации 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Сидней Маунт. Ссора школьников. 1830

«Потому, что хороших мальчиков так не пиарят с каждого экрана», — считает Юрий Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что популярность Галявиева в интернете возникла из-за того, что всё информационное поле в России было наполнено сюжетами о нём, о том, кто он такой, его фотографиями и видеозаписями с ним.

«Нечего было его рекламировать по всем утюгам. Грохнули бы во время освобождения и закрыли бы на этом историю с ублюдком», — советует Евгений П.

Некоторые комментаторы предложили впредь не давать распространяться информации о личности террористов, чтобы не давать им даже шанса получить какую-либо долю популярности.

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«Именно поэтому при подобных трагедиях надо запретить распространять личную информацию о преступнике. Вообще не публиковать его ФИО, портрет и т. п. Любое его упоминание — это пиар, ради такого пиара некоторые дебилы готовы пойти на следующее массовое убийство», — поделился своим мнением Валера А.

Часть людей предположила, что те, кто проникся сочувствием к казанскому террористу, попросту сам пребывает в психически нездоровом состоянии. Таким людям хочется найти подобных себе.

«Любят себе подобных. И всё. Если у него не всё нормально с мозгами, то и у них та же самая проблема», — поделился своим мнением Александр С.

Ряд пользователей считает, что всё может выглядеть не так печально, и поклонники Галявиева, на самом деле, являются всего лишь фейками, которые паразитируют на громком информационном поводе.

«Да не факт, что это реальные девочки, а не фейки, которые пытаются хайпить на громкой теме, привлекая к странице в соцсетях повышенное внимание», — пишет Максим П.

Нашлись и те, которые заметили, что общество сильно изменилось со времён Советского Союза, в котором детям прививались очень положительные и созидательные качества. Граждане убеждены, что теперь российских школьников никто не воспитывает, потому что вокруг них осталось лишь сплошное купи-продай.

Советские школьники Фридлянд

«Раньше влюблялись в воспитанных и порядочных парней, которые были сильны духом и телом. Достоинство, честь, любовь к Родине, к родителям, к родным, к своему делу, любовь к природе, уважение к женщинам, уступить место в транспорте, помочь донести тяжёлые вещи и так далее. Где те светлые и добрые качества человека, у которого душа есть?» — задаётся вопросом Максим К.

Напомним, большую популярность в социальных сетях, и в особенности на сервисе TikTok, приобрели видеозаписи с поддержкой или сочувствием в сторону Ильназа Галявиева, расстрелявшего девять человек на территории школы в Казани.