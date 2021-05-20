20 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили инцидент в Новосибирске, где отец решил вступиться за дочь и поставил чужого ребёнка на колени, чтобы тот прилюдно извинился.

Тимур Кондратьев, , 20:49 — REGNUM Заявление представителей Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области о том, что ведомство начало проверку информации о том, что в Новосибирске мужчина принудил 11-летнего мальчика прилюдно извиняться перед его дочерью, заставив его встать на колени, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

»Если ребёнок виноват, то отец правильно сделал. Учителя в школе должны пресекать любые обиды со стороны учеников друг у другу, если не справились, то это делают родители. Тот, кого оскорбили, должен быть отмщён, и прилюдно», — считает Светлана Л.

Некоторые комментаторы выступили с той позиции, что отец обиженной девочки имел полное право проявлять насилие над её обидчиком. Другие, наоборот, заняли позицию, согласно которой чужой взрослый мужчина не имеет никакого права прикасаться к не своим детям, даже в подобной ситуации.

«Если бы отец этого подростка заставил так сделать своего сына, то это да! Но посторонний мужик даже от «пострадавшей» стороны не имел никакого права насильничать над чужим ребенком! Это факт!» — пишет Fractal F.

Часть людей предположила, что история могла повернуться неожиданным концом, ведь у данного мальчика тоже есть взрослые родственники, которые могли посчитать правильным отомстить отцу девочки.

«А если отец мальчика выйдет и на колени этого горе-папашу поставит? Это если следовать праву сильного», — задаётся вопросом Александр С.

Детская площадка

«Сначала мальчик, видимо, обидел слабую девочку, потом отец унизил менее сильного пацана, потом придёт какой-нибудь дядя мальчика и изобьёт отца. Что дальше? Дети растут хамами, как и их родители. Они берут пример, так сказать», — заметила Кристина В.

Ряд пользователей решил не оправдывать действия мальчика, но они отметили, что способ взаимоотношения с другими детьми у отца девочки намекает на его не вполне здоровое состояние, которое вызывает желание отомстить крайне унизительным и жестоким способом.

«Этого мужика тоже кто-то научил быть таким, или в детстве его кто-то ставил на колени. Для него это является примером наказания. Вопрос: «Как убрать такое воспитание?». Или хотя бы минимизировать процент таких людей», — написал Андрей В.

Отдельные пользователи уверены, что своими действиями мужчина принёс вреда больше, чем пользы, даже для своего ребёнка. Уподобляясь таким как он, потом могут вырасти настоящие монстры, считающие, что все методы хороши, когда обидели именно тебя.

«Читаешь обсуждения и просто в ужас приходишь! Взрослый унизил ребенка — это не воспитательный момент. Так мы сами создаём монстров. Между детьми бывает всякое, и не надо думать, что девочка ангел. Судя по папаше, вряд ли», — отметила Тамара М.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Напомним, 19 мая представители СУСК РФ по Новосибирской области заявили журналистам, что ведомство начало проверку информации о том, что в Новосибирске мужчина принудил 11-летнего мальчика прилюдно извиняться перед его дочерью, заставив его встать на колени.