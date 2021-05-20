Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 444 тыс. на прошлой неделе, что стало новым самым низким показателем с начала пандемии коронавируса. Данные отражают тот факт, что в стране меньше людей начали терять работу. Об этом 20 мая пишет Associated Press.

Число американцев, нуждающихся в пособии по безработице, уменьшилось на 34 тыс. На прошлой неделе было зарегистрировано 478 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету. Также отмечается, что за последнюю неделю продажи продолжили расти. Их резкий рост был зафиксирован в начале апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме ожидают, что уровень безработицы в США в мае — июне будет наибольшим, а потом начнётся спад.