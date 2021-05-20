Киев, , 18:26 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 20 мая, приняла в первом чтении законопроект о «десоветизации законодательства», передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующий законопроект поддержали 264 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ признает такими, что не применяются на территории Украины 979 актов органов государственной власти СССР, а также 249 актов Украинской ССР — «за отдельными исключениями».

Первый вице-спикер, представитель «Слуги народа» Руслан Стефанчук, который является одним из автором инициативы, в своем выступлении отметил, что документы, подпадающие под действие закона, формально сохраняли свою силу. но при этом давно не осуществляли «регулирующего воздействия».

Когда парламент рассмотрит законопроект во втором чтении и в целом — на сегодняшний день неизвестно.