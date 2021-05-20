Москва, , 18:24 — REGNUM «Лучший способ запустить бизнес — найти первых клиентов», заявил 20 мая директор акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».

Калаев «Не найти инвестора, не придумать идею, не сделать какой-то суперпродукт, а найти клиентов, которым ваш продукт будет нужен. Самый надежный плательщик — не инвестор, не грант, а клиент, которому вы решаете какую-то задачу».

Он пояснил, обращаясь к начинающим бизнесменам, что не всегда нужно ориентироваться на инвесторов, ведь им конкретный бизнес может быть неинтересен как слишком маленький. Заявив, что «есть разные типы бизнеса», он добавил:

«В нём может быть пять человек и пять миллионов рублей годовой выручки. Он не подойдёт венчурному инвестору, потому что слишком маленький. Но это новые места, новые клиенты, которым вы помогаете решать их задачи».

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