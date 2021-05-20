Москва, 20 мая 2021, 18:24 — REGNUM «Лучший способ запустить бизнес — найти первых клиентов», заявил 20 мая директор акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев, выступая на просветительском марафоне «Новое Знание».
Он пояснил, обращаясь к начинающим бизнесменам, что не всегда нужно ориентироваться на инвесторов, ведь им конкретный бизнес может быть неинтересен как слишком маленький. Заявив, что «есть разные типы бизнеса», он добавил:
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