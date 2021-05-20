Москва, , 18:23 — REGNUM Объём мер социальной поддержки, оказанной гражданам России за 2020 год, превысил 10 триллионов рублей. Об этом сообщил 20 мая глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, на заседании правительства были рассмотрены вопросы исполнения бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в минувшем году.

Бюджеты обоих фондов были исполнены полностью, социальные обязательства перед гражданам также были исполнены и доведены в полном объёме, отметил Котяков.

Глава Минтруда отметил, что объём социальной поддержки в 2020 году оказался на 1,5 триллиона рублей выше, чем было предусмотрено бюджетами ПФР и ФСС годом ранее.