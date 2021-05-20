20 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На вопросы ИА REGNUM по поводу новых требований федерального законодательства об обязательном проведении в Арктике экологической экспертизы по всем объектам капстроительства, включая индивидуальные дома, гаражи и соцобъекты, ответил первый заместитель главы Республики Карелия – премьер-министр Республики Карелия Александр Чепик.

Владимир Станулевич, , 19:42 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM по поводу новых требований федерального законодательства об обязательном проведении в Арктике экологической экспертизы по всем объектам капстроительства, включая индивидуальные дома, гаражи и соцобъекты, ответил первый заместитель главы Республики Карелия — премьер-министр Республики Карелия Александр Чепик.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Требование обязательной экологической экспертизы объектов капстроительства в пакете «арктических законов» способствует или препятствует развитию Арктики?

Александр Чепик: Региональная практика консультирования потенциальных инвесторов подтвердила, что механизм прохождения обязательной экологической экспертизы в настоящее время является препятствием к реализации новых инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, а также к получению индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами статуса резидента данной территории, несмотря на комплекс налоговых и административных преференций.

В настоящее время экологическая экспертиза — сдерживающий фактор привлечения инвесторов на арктические территории. Особенно чувствительны к данной процедуре субъекты малого и среднего предпринимательства, которым и так необходимо осуществить значительные капитальные вложения в создание, строительство либо модернизацию объектов недвижимого имущества.

Важно отметить, что многие мероприятия, направленные на создание, реконструкцию объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, приостанавливаются ввиду необходимости прохождения экологической экспертизы. В такой ситуации приходится продлевать сроки реализации мероприятий и нести дополнительные финансовые издержки на прохождение экологической экспертизы.

Александр Чепик, первый заместитель главы Республики Карелия, премьер-министр Республики Карелия © Пресс-служба Главы Республики Карелия

Владимир Станулевич: Строительство каких крупных объектов в Карелии остановилось из-за проведения экологической экспертизы?

Александр Чепик: Крупные объекты в Республике Карелия не останавливались из-за прохождения экспертизы. При создании данных объектов процедура экологической экспертизы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с тем дополнительное прохождение экологической экспертизы по созданию объектов социальной инфраструктуры может создать определенные риски. Это нарушение сроков вода в эксплуатацию и необходимость дополнительного финансирования за счет средств регионального и муниципальных бюджетов.

Поморцев Б.Н. На земле Карельской. 1971

Владимир Станулевич: Как следует изменить положения закона об экологической экспертизе объектов капстроительства, чтобы Арктика продолжила развитие?

Александр Чепик: Необходимо отметить, что законопроект по данному вопросу в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной думе Российской Федерации. Проектом предусмотрено снятие обязательной экологической экспертизы для следующих объектов:

социальной и транспортной инфраструктуры, перечень которых будет установлен правительством Российской Федерации;

автомобильных дорог межмуниципального значения, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять за пределами населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий;

буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа; объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект I категории, если это не повлечет за собой изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, областей применения наилучших доступных технологий, качественных и (или) количественных характеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых отходов.

Правительство Республики Карелия направило свои предложения в перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, инициируя снятие проведения экологической экспертизы с объектов туристической сферы, объектов, оказывающих социально-бытовые услуги населению, услуги общественного питания.

Экологическое исследование Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Особое внимание здесь необходимо обратить на туристский потенциал арктических территорий республики. В настоящее время большая часть проектов действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации в регионе — сфера туризма и придорожного сервиса (6 проектов из 16). Для строительства обычных гостевых домов требуется прохождение экологической экспертизы, что является препятствием для реализации новых проектов, которые могли бы обеспечить необходимые места коллективного размещения туристов, способствовать развитию территорий и созданию новых рабочих мест в отдельных арктических населенных пунктах и т. д.

Владимир Станулевич: Поддержит ли правительство Карелии в Госдуме РФ эти поправки?

Александр Чепик: Правительство Республики Карелия поддерживает поправки в статью 11 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и планирует принять активное участие в подготовке дополнительных предложений ко второму чтению законопроекта в целях учета сложившейся практики применения института экологической экспертизы на арктических территориях республики и поддержки потенциальных и действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

Задача новых поправок в федеральное законодательство — баланс комфортного осуществления предпринимательской деятельности в Арктике и сохранения экологии.