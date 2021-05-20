Москва, , 18:05 — REGNUM Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, об этом 20 мая сообщил глава министерства энергетики РФ Николай Шульгинов, комментируя информацию о повреждении одной из ниток энергомоста. Комментарий опубликован в официальном телеграм-канале Минэнерго РФ.

«Подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», — уточнил Шульгинов.

Он добавил, что с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма получила профицит электроэнергии.

«Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Рукавишников 20 мая на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу сообщил о повреждении одной из ниток энергомоста.

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