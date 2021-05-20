Киев, , 18:04 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко считает, что переход Украины на полностью рыночные тарифы на газ грозит стране беспрецедентными проблемами в следующем отопительном сезоне.

Соответствующее заявление Кличко сделал сегодня, 20 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мэр отметил, что после отказа правительства от государственного регулирования «Нафтогаз» уже выставил неприемлемые условия для закупки газа.

«Цена — выше 9 грн за один кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежам за потребленные коммунальные услуги, непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для детских садов, школ, больниц», — отметил городской глава столицы Украины.

По его словам, правительство и «Нафтогаз» своими действиями уже в мае оставляет 120 городов страны, в которых суммарно проживают 5 млн граждан, без горячей воды, бюджетные учреждения — без газа, а с октября же все население может остаться без централизованного отопления.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины отказывается от регулирования цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики. Отныне цены на газ на Украине, отметил премьер, будет диктовать «конкурентный рынок».

Ранее сегодня на пресс-конференции президент УкраиныЗеленский жёстко раскритиковал Кличко за «очень неправильное поведение».