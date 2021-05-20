Киев, , 18:01 — REGNUM Действия украинского правительства и руководства НАК «Нафтогаз Украины» могут уже в мае текущего года оставить пять млн человек в 120 украинских городах без горячего водоснабжения, а бюджетные учреждения — без природного газа, заявил 20 мая мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

Кроме того, по мнению Кличко, все население Украины с октября может остаться без централизованного отопления, так как с 20 мая прекращают действовать обязательства «Нафтогаза» о поставках предприятиям теплоснабжения природного газа по фиксированной цене.

«С 20 мая прекращается обязанность НАК «Нафтогаз» поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму «возложение специальных обязанностей». Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у «Нафтогаза» или у других поставщиков на рыночных условиях», — объяснил Кличко.

При этом Кличко заявил о высокой вероятности нового роста тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги.

Кроме того, Кличко обвинил правительство Украины в невыполнении своих обязательств по компенсации потерь коммунальным предприятиям.

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