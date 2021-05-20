Москва, , 17:58 — REGNUM Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проведёт исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета к COVID-19 после вакцинации «Спутником V». Об этом 20 мая сообщил директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

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Он также проинформировал, что Центр имени Гамалеи в настоящее переходит к третьей стадии испытаний препарата, который решает проблему, связанную с антибиотикорезистентностью. По его словам, такой препарат «может быть востребован всем населением земного шара».

Напомним, ранее сегодня Александр Гинцбург сообщил, что в России в ближайшие несколько недель начнутся исследования вакцины «Спутник V» среди детского населения.

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