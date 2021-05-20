Манчестер, Великобритания, , 17:57 — REGNUM 24-летний центральный защитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Португалии Рубен Диаш был признан журналистами самым ценным игроком уходящего сезона Английской Премьер-лиги по футболу 2020/21.

В уходящем сезоне Рубен Диаш принял участие в 31-м туре Английской Премьер-лиги, в котором отметился одним забитым мячом. В рамках Лиги Чемпионов футболист сыграл в 10-ти матчах.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Английской Премьер-лиги 2020/21. На данный момент клуб из Манчестера с 83-мя очками идет на первой позиции. 29 мая «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Челси» в рамках финала Лиги Чемпионов. Игра пройдет в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао».

Рубен Диаш перешел в «Манчестер Сити» из португальской «Бенфики» 29 сентября 2020 года. «Горожане» заплатили за 23-летнего португальца 68 миллионов евро.