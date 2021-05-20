Буэнос-Айрес, , 20:25 — REGNUM В Аргентине за сутки выявили свыше 39 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает 20 мая CNN со ссылкой на пресс-службу аргентинского министерства здравоохранения.

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По его данным, за 19 мая в республике выявили 39 652 носителя SARS-CoV-2 — это новый рекордный показатель в стране с начала пандемии. Всего в Аргентине выявили 3 411 160 случаев заражения новым коронавирусом. Также за минувшие сутки в республике умерли 494 пациентов от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Аргентине от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 72 265 человек. Отмечается, что против COVID-19 в республике уже привили 2 128 974 жителей страны. Еще 8 348 823 человека получили одну дозу вакцины.

ИА REGNUM напоминает, последний раз Аргентина обновила рекорд по суточной заболеваемости от COVID-19 16 апреля, когда в республике выявили 29 472 носителей SARS-CoV-2.