Воронеж, , 17:53 — REGNUM Житель Воронежа, подозреваемый в стрельбе рядом со школой, отправлен под домашний арест решением суда 20 мая, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

«В отношении подозреваемого в хулиганстве судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 17 июля 2021», — уточнила Бовт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 мая учащиеся одной из школ в Воронеже увидели мужчину в предметом, который показался им похожим на пистолет. Мужчина произвел из него выстрел, а затем скрылся. В тот же день подозреваемого установили и задержали. При обыске у него нашли аэрозольное устройство самообороны модели «Пионер», именно его дети и приняли за пистолет. Подозреваемый пояснил, что выстрелил в воздух, чтобы опробовать устройство. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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