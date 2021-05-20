Киев, , 17:52 — REGNUM Верховная рада на заседании 20 мая проголосовала за назначение первым вице-премьером — министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко.

За назначение проголосовали 293 народных депутата при 226 необходимых, причем «Слуга народа» дала 228 голосов, остальное добавили другие фракции и депутатские группы Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Любченко более года возглавлял государственную налоговую службу, и как заявили в «Слуге народа», значительно увеличил поступления в бюджет за счет правильного построения процессов и администрирования.

Новый первый вице-премьер заявил, что под его руководством министерство экономики должно синхронизировать работу госорганов, обеспечить стратегический менеджмент развития страны и заниматься поиском стимулов для развития.

Вместе с тем, президент Зеленский заявил на пресс-конференции, что назначение Любченко — это было желание премьер-министра и его.

«Он показал на прежней должности наилучший результат. Это серьезный, профессиональный, опытный человек», — сказал Зеленский.