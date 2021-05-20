Каракас, , 20:26 — REGNUM Свыше 600 тыс. жителей Венесуэлы в мае покинули страну на фоне жестоких столкновений венесуэльской армии и повстанческих групп Колумбии, сообщает 20 мая BBC.

Беженцы, убежавшие в Колумбию, рассказали корреспондентам BBC о том, что солдаты врывались к ним в дома, сжигали жилища, а также, что были зафиксированы пропажи людей.

Напомним, известный член партизанского движения Колумбии, лидер бывшей группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК) Хесус Сантрич был убит в Венесуэле 19 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Сантрич ранее был ключевой фигурой в вопросе мирного урегулирования в Колумбии, однако позже присоединился к движению диссидентов и продолжил борьбу.

Один из диссидентов, Секонд Маркеталия, сообщил, что Сантрич был убит колумбийскими военными, но не предоставил свидетельств.