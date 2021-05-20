Воронеж, , 17:43 — REGNUM Власти Воронежа рассчитывают наладить диалог с представителями бизнеса по прокату электросамокатов и найти способы упорядочить их работу в интересах города и горожан. Об этом заявил глава Воронежа Вадим Кстенин 20 мая.

«Развитие сервисов проката электросамокатов в последние месяцы набрало беспрецедентные темпы. Это здорово, конечно, потому что дает воронежцам совершенно новый уровень мобильности, но несет и серьезные издержки, как для всего Воронежа, так и для конкретных горожан. Для муниципальных служб десятки размещенных на пунктах, а иногда и просто брошенных на тротуарах самокатов — серьезная помеха работе по их механизированной очистке. Для конкретных горожан — риск получить травмы, спокойно прогуливаясь по пешеходным дорожкам, по которым пользователи сервиса могут ехать достаточно быстро и не всегда внимательно», — цитирует Кстенина пресс-служба администрации города.

Мэр отметил, что в городе создаются условия для удобного пользования самокатами — строятся новые и ремонтируются существующие тротуары, обустраиваются пандусы (хотя они и предназначены, прежде всего, для маломобильных граждан), появляются выделенные полосы для общественного транспорта и планируется обустройство велодорожек.

«Но риск для людей мы обязаны минимизировать, при этом не вижу ни смысла, ни необходимости бороться с этим бизнесом, как с явлением, — это стремительно наступающее будущее, использующее современные технологии, но находящееся пока вне пределов какого-либо регулирования. Поручил профильным службам муниципалитета детально изучить вопрос, выйти на диалог с представителями прокатов, чтобы совместно найти способы упорядочить их работу в интересах города и горожан», — сказал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы направили в Минтранс РФ предложения по правилам управления электросамокатами. В частности, вице-мэр столицы Максим Ликсутов заявил, что электросамокаты должны передвигаться по пешеходной зоне со скоростью потока.