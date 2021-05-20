Киев, , 17:48 — REGNUM Не отменять санкций в отношении проекта «Северный поток — 2» просят украинские деятели, сообщили 20 мая в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

По словам главы украинской компании Юрия Витренко, «Нафтогаз», а также ряд украинских депутатов направили в США и ЕС послание на почве того, что Вашингтон решил не задействовать санкции в против оператора «СП-2» Nord Stream 2 AG.

«Северный поток — 2» остаётся основной геостратегической угрозой для Украины и Европы, — говорится в сообщении. — Призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделённые полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта».

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