Киев, , 17:42 — REGNUM Представители Украины обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против проекта «Северный поток-2».

Среди подписантов обращения — руководство компании «Нафтогаз», десятки украинских парламентариев, представители общественности, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

«Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта. Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС», — говорится в заявлении.

Авторы заявляют, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» приведет не только к экономическим последствиям, но и «развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии» против Украины — то есть «США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами «Северного потока-2».

Также представители Украины напоминают, что президент США Джон Байден ранее уже публично высказал позицию о недопустимости достройки «СП-2».

Напомним, что ранее сегодня на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский заявил, что если США действительно отменят санкции против проекта «Северный поток-2», это будет личный проигрыш президента Джо Байдена.