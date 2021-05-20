Ханты-Мансийск, , 17:38 — REGNUM В Ханты-Мансийске идёт проверка по факту выпадения 44-летней женщины из маршрутного такси. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Инцидент произошёл 19 мая. 27-летний водитель отъезжал от остановки на ул. Калинина и не закрыл дверь. Пассажирка выпала на проезжую часть, получила травмы головы и была госпитализирована.

Водитель ранее много раз привлекался за нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности. По факту этого ЧП следователи выясняют обстоятельства произошедшего.