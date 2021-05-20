Лондон, , 17:37 — REGNUM Агента 34-летнего таранного форварда лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру Майкл Мануэлло опроверг информацию о переходе его клиента в московский «Спартак»: «Никто из «Спартака» с нами не контактировал. Также я отрицаю любую информацию об интересе из России».

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги по футболу 2020/21 Оливье Жиру принял участие в семнадцати турах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. В Лиге Чемпионов на счету футболиста шесть голов в восьми играх.

Оливье Жиру перешел в «Челси» 31 января 2018 года из лондонского «Арсенала» за 21 миллион евро. Текущее соглашение Жиру с «пенсионерами» рассчитано 30 июня 2021 года.

После 37-ми туров «Челси» с 67-ю набранными очками идет на третьей позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

29 мая «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Порту (Португалия) на стадионе «Драгао».