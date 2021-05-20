Белград, , 17:37 — REGNUM Общая площадь виноградников в Сербии, внесенных в регистр виноградарства, составляет около 6500 га, выращиваемых 4618 производителями винограда.

В 2020 году из Сербии было экспортировано около 11,17 миллиона литров на сумму около 16 миллионов евро. Самый большой объем был размещен на российском рынке — около 6,3 миллиона литров, что составляет 56,6 процента от общего объема экспортированного вина, сообщает агентство Tanjug.

Также крупными потребителями сербского вина являются Босния и Герцеговина (18,2 процента) и Черногория (12,2 процента). В 2020 году на рынок ЕС было экспортировано 7,5% от общего объема экспорта вина.

В Минсельхозе сообщили агентству, что этот сектор признан стратегически важным для развития сербской экономики.