Подгорица, , 17:32 — REGNUM Согласно данным черногорского статистического ведомства Monstat, цены на товары и услуги для личного потребления, измеряемые индексом потребительских цен (ИПЦ), в апреле по сравнению с мартом в среднем по стране превышали 0,6 процента.

Потребительские цены в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем выросли на 2,2 процента.

«Наибольшее влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен на овощи, фрукты, масла, услуги воздушного транспорта для пассажиров, другие устройства, предметы и средства личной гигиены, услуги по размещению, хлеб и крупы», — говорится в заявлении ведомства.