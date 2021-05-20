Тверь, 20 мая, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Ход работ по реставрации Николаевской колокольни в Калязине Тверской области проинспектировал губернатор Игорь Руденя 20 мая в ходе поездки в район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Руденя проинспектировал реставрацию Николаевской колокольни в Калязине

«Колокольня Николаевского собора известна далеко за пределами Российской Федерации. Это объект, интересный для туристов и историков, значимый символ духовного наследия Тверской области. Важно сохранить это уникальное сооружение для будущих поколений», — сказал Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Руденя проинспектировал реставрацию Николаевской колокольни в Калязине

Реставрация проводится на средства областного бюджета. В феврале 2021 года заключен государственный контракт с ООО «Равелин» (г. Москва) на выполнение реставрационных мероприятий. В рамках реставрационных работ будут усилены фундамент и стены, обновлены кирпичная кладка, фасады, стропильная система, кровля, перекрытия и лестницы. К колокольне подведут электроснабжение, устроят художественную подсветку, а система управления колоколами будет автоматизированной. Также восстановят старинные латунные часы. Будет укреплена береговая линия, расширена прилегающая территория и обустроен причал. Сейчас готовность объекта составляет 25%. Губернатор поручил проложить на остров оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета и создания зоны wi-fi.

Также в порядок приведут и спуск к колокольне на основном берегу — эту территорию, а также набережную реки Волги, с которой открывается вид на колокольню, Игорь Руденя осмотрел перед совещанием. Проект благоустройства спуска к колокольне победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году и на его реализацию был выделен грант в 50 млн рублей. Работы планируют завершить в 2021 году. В частности, будет отремонтирована булыжная мостовая, обустроены пешеходные дорожки, обновлено наружное освещение.

Пресс-служба правительства Тверской области Руденя проинспектировал реставрацию Николаевской колокольни в Калязине

На территории у Волги планируется создание туристического квартала в зоне исторической застройки. В него войдет, в том числе Дом купцов Полежаевых.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800—1801 годах. К 1940-м был утвержден проект Волгостроя, согласно которому предусматривалось искусственное расширение Волги, создание на её акватории гидроэлектростанций. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка. До наших дней колокольня сохранилась без перестроек и значительных утрат, и сегодня она является одним из лучших на территории Тверской области образцов колокольни рубежа XVIII—XIX веков.

Также на совещании обсуждалось развитие истока реки Волги в Осташковском городском округе. Сейчас он имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного природного заказника. От истока 29 июня начнется XXII Волжский крестный ход. В этом году он посвящён 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.