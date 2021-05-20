Гватемала, , 20:27 — REGNUM В Гватемале во время беспорядков, вспыхнувших в тюрьме в муниципалитете Кесальтенанго, погибли по крайней мере семь человек. Об этом со ссылкой на национальную гражданскую полицию 20 мая сообщает BBC.

Во время жестокого столкновения двух группировок большинство погибших были обезглавлены.

По данным газеты, причиной беспорядков является смерть жены одного из членов преступной группировки. За несколько часов до столкновения женщину насмерть застрелили два человека на мотоцикле.

В настоящее время в тюрьме, рассчитанной на 500 заключённых, содержатся более 2 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, днем ранее в Гватемале во время беспорядков, вспыхнувших в тюрьме в муниципалитете Кантель, погибли шесть человек. Об этом со ссылкой на национальную гражданскую полицию 19 мая сообщила газета Prensa Libre.