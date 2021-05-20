Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге правоохранители обыскивают офисные помещения ЗАО «Адамант» миллиардера Бориса Берсона, в ходе которого изымают предметы и документы, представляющие интерес для следствия по делу о нарушении требований сохранения и использования памятников истории и культуры, возбужденному после пожара в доме Алексея Черкасского (Риттера). Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, 4 июня 2019 года в доме Алексея Черкасского (Риттера), расположенном на Университетской набережной, произошел пожар. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Накануне председатель СК России поручил петербургским подчиненным изучить ситуацию и дать надлежащую правовую оценку всем озвученным в сюжете доводам.

«В ходе следствия установлено, что собственником подавляющего большинства помещений дома Алексея Черкасского (Риттера), признанного объектом культурного наследия, является Борис Берсон. Здание длительное время не эксплуатируется и не охраняется, отключено от всех коммуникаций, все помещения здания захламлены мусором», — отметили в ведомстве.

С 2016 года в памятнике архитектуры неоднократно происходили пожары из-за возгорания мусора, в связи с распитием спиртных напитков лицами без определенного места жительства. Сотрудниками Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, неоднократно фиксировались факты систематического ухудшения состояния исторического объекта.

«Берсон в 2019 и в 2020 годах дважды привлекался судом к административной ответственности в виде штрафа. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится обыск в офисном помещении ЗАО «Адамант», в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия», —подчеркнули в СКР.

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