Москва, , 17:30 — REGNUM Исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» среди детского населения могут начаться в России в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил 20 мая директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, сроки начала исследования зависят от выдачи соответствующего разрешения Министерством здравоохранения России.

«Окончательно вопрос не решён, но буквально сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко собирал совещание по этому вопросу. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы получим ответ, чтобы в ближайшие недели приступить к исследованию», — сказал он в эфире телеканал «Россия 24».

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