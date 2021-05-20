Петрозаводск, 20 мая, 2021, 17:36 — ИА Регнум. На вопросы ИА REGNUM, чем современные выпускники сильнее и чем слабее выпускников прежних поколений и что нынешние выпускники должны сделать для России, ответил глава Карелии Артур Парфенчиков:

Пресс-служба главы Республики Карелия Глава Карелии А. Парфенчиков в столовой средней школы поселка Пряжа

Владимир Станулевич: Чем современные выпускники сильнее выпускников Вашего поколения и что делает их слабее?

Артур Парфенчиков: Наверное, главное отличие в том, что выпускник нашего времени находится в постоянном потоке информации. Молодые люди сегодня более устойчивы к изменениям, быстрее адаптируются, быстро анализируют. Это дает им больше возможностей для выбора своего будущего, профессионального самоопределения. В годы моей учёбы, в отсутствии интернета и социальных сетей, для поиска информации требовалось больше времени и усилий, это развивало навыки работы с различными источниками информации.

В то же время, не думаю, что надо оценивать наше поколение и нынешних выпускников по шкале «сильнее — слабее». Да, во многом поколение сегодняшних 16−17-летних ребят отличается от нас, тогдашних выпускников. Они не лучше и не хуже, они другие — другие учебные программы, другой ритм жизни, другие модные предпочтения, другое государство, наконец. Но в основном общего у нас гораздо больше. Мы также учили уроки, участвовали в общественной жизни, пробовали себя в спорте, искусстве и творчестве, переживали на экзаменах и мечтали о будущем, а выпускники 2021 года так же, как и мы, будут бережно хранить память о школьных годах, о своих учителях, о школьных друзьях, об удачах и промахах.

Пресс-служба главы Республики Карелия Артур Парфенчиков 1 сентября в родной, 17-й гимназии города Петрозаводска

Владимир Станулевич: Что, по Вашему мнению, нынешние выпускники должны сделать для России?

Артур Парфенчиков: В этом году в Карелии около 3500 выпускников 11 классов и около 6500 выпускников 9 классов. Главная задача, которая стоит перед ними, — сделать правильный выбор дальнейшего пути, найти свое место в мире, самореализоваться. Часть из них уедет учиться в другие регионы, многие останутся в родной республике. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди реализовали свой жизненный выбор на своей малой Родине. Сегодня в Карелии специалисты востребованы во всех сферах деятельности человека: на производстве, в сельском хозяйстве, в медицине, образовании, культуре, туризме, в управлении. Правительство республики многое делает для развития образования, культуры, спорта, улучшения городской среды, транспортной инфраструктуры, экологии — то есть того, что делает жизнь в наших городах и посёлках комфортной и привлекательной для жителей, в том числе молодёжи, способствует сохранению и преумножению человеческого капитала России. Но главное — где бы ни учились, кем бы не работали в будущем наши выпускники — быть честными, справедливыми, настоящими людьми, патриотами своей Родины и своего родного края.

Поздравляю всех выпускников 2021 года и их родителей с праздником «Последнего школьного звонка»! Удачи вам на экзаменах! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!