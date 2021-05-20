Ярославль, , 17:28 — REGNUM Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова обвинили в нарушении действующего в регионе постановления о запрете навигации маломерных судов. Об этом сообщает портал «Ярновости».

Дмитрий Миронов и мэр Рыбинска Денис Добряков Yarregion.ru

Сетевое издание обратило внимание на то, что 20 мая во время визита в Рыбинск губернатор совершил поездку на катере по Волге, в ходе которой осмотрел мост, который готовится к капитальному ремонту. Навигация маломерных судов в Ярославской области запрещена. В этом году запрет действует до 15 июня — дольше, чем обычно. Власти объясняют такие меры нерестом, а владельцы лодок, катеров и яхт возмущаются жесткими мерами в социальных сетях.

По мнению «Ярновостей», «ознакомительная поездка» не входит в перечень разрешенных видов плавания. В правительстве Ярославской области уверены, что никакого нарушения нет.

«Это была не прогулка, а обследование технического состояния рыбинского моста и контроль за безопасностью движения. Вы знаете, что на его ремонт выделены большие средства и руководитель региона лично контролирует ход подготовительных работ. При этом надо отметить, что также на катере присутствовали специалисты осуществляющие государственный контроль и надзор за водными объектами», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении массовых коммуникаций правительства Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2,5 млрд рублей на ремонт моста в Рыбинске планируется выделить в связи с празднованием 950-летия города.

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