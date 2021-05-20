Москва, , 17:27 — REGNUM Идея привлекать заключённых к работам, которые выполняли трудовые мигранты, является «хорошей инициативой», поскольку соответствует пожеланиям отбывающих наказание работать и получать зарплату. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Это хорошая инициатива, если это не принудительно, если люди сами изъявляют желание. Сейчас многие «за решеткой» хотят работать», — приводит слова Меркачевой РБК.

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Она отметила, что количество производств в местах лишения свободы ограничено, и в некоторых регионах заключённым могут предложить только деревообработку и швейное производство. При этом «люди хотят работать», и заработанная сумма помогла бы им после освобождения.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство заключенных в России едва ли обладают достаточной квалификацией для того, чтобы заместить трудовых мигрантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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