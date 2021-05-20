Москва, , 17:26 — REGNUM В России уровень монополизации продуктового ретейла пока невысок, но торговые сети будут укрупняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил профессор департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Игорь Липсиц. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в РФ топ-10 розничных продуктовых торговых сетей консолидирует лишь около 25% розничного продуктового рынка.

«Да, на сегодняшний день крупные розничные сети России обеспечивают лишь около 25% общего товарооборота в стране. Остальные 75% приходятся на мелкие и средние магазины, часть из которых входят в состав мелких региональных сетей. Поэтому в России уровень монополизации продуктового ретейла невысок, — согласился Липсиц. — Частично это связано с тем, что, по российским законам, розничные сети, доля товарооборота которых (в денежном выражении) превышает 25% объема всех реализованных в регионе продовольственных товаров за предыдущий финансовый год, уже не имеют права приобретать или арендовать (в границах соответствующего субъекта РФ) дополнительные площади для ведения торговой деятельности».

Как пояснил Липсиц, законодатель ввел столь жесткие рамки именно для предотвращения монополизации региональных и местных рынков.

«Но в перспективе российские сети будут укрупняться, то есть нынешняя полоса консолидации ритейла в России явно продлится», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что монополизация продуктовой розницы подтверждается данными официальной статистики.

Читайте ранее в этом сюжете: Мантуров не заметил, как в РФ монополизируется продуктовая розница?