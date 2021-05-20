Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Десять следственных изоляторов вместимостью десять тысяч человек и 14 режимных корпусов более чем на три тысячи человек будет построено в России, заявил 20 мая заместитель главы ФСИН РФ Валерий Балан на Петербургском международном юридическом форуме.

Создание новых объектов планируется в рамках реализации федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018−2024 годы». Балан пояснил, что программа уже реализуется: в 72-х подразделениях ФСИН в минувшем году создано свыше пяти тысяч рабочих мест: к труду привлечены более семи тысяч осуждённых.

Число больных туберкулёзом среди заключённых за прошлый год сократилось на 20%, а показатель смертности от ВИЧ-инфекции — более чем на шесть процентов.

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