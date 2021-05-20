Курск, , 17:20 — REGNUM В Курске жильцы трёх многоэтажных домов заявили, что УК «Мой Дом» навязала им свое управление, используя поддельные протоколы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Куряне пожаловались на действия компании в полицию. Госжилинспекция исключила дома № 187 по улице Бойцов 9-й дивизии из управления ООО УК «Мой Дом». Жители многоэтажки, указанные в протоколах УК в качестве инициатора, председателя и секретаря собрания, написали соответствующее заявление.

В управление ООО УК «Мой Дом» также не позволили перейти дому № 20 по улице Щепкина.

В отношении управляющей компании ведётся работа по аннулированию лицензии.