Подгорица, , 17:19 — REGNUM В соответствии с благоприятной тенденцией эпидемиологической ситуации в Черногории, министерство здравоохранения страны издало приказ об отмене обязанности носить защитную маску на открытом воздухе. Указ действует с субботы, 22 мая.

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Обязанность носить маски в помещении остается в силе, как и все другие предписанные меры, отметили в министерстве.

В министерстве ожидают принятия поправок к закону о защите населения от инфекционных заболеваний.

«Если изменения будут приняты, а согласно объявлениям, они будут оштрафованы за то, что не надевали маску во время ожидания в очереди перед учреждениями, такими как банки, почтовые отделения и т. д, а за не ношение маски в помещении предусмотрен минимальный штраф в размере 30 евро.