Москва, , 17:09 — REGNUM То, что в РФ идет явная монополизация продуктовой розницы, подтверждается данными официальной статистики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о том, что в РФ не приходится говорить о доминировании крупных сетевых форматов и диктате цен.

«Мы заранее согласны с выводами любого представителя любого государственного учреждения по любому вопросу. Ведь они не могут сообщать данные, которые, мягко говоря, не соответствуют действительности, — пошутил Мурзаев. — Между тем, по данным Минпромторга, количество крупных региональных FMCG-сетей (осуществляющих деятельность в пределах региона или группы регионов) сократилось с 700 игроков с 18 тыс. магазинов в 2015 году до 400 игроков с 15 тыс. магазинов в 2018 году. При этом количество магазинов федеральных сетей FMCG (из топ-10) удвоилось. Так, в 2018 году у них суммарно было 45,1 тыс. магазинов против 25,8 тыс. в 2015 году».

То есть, как подчеркнул Мурзаев, уже в 2018 году сам Минпромторг сообщал о явной тенденции на монополизацию продуктовой розницы!

«Налицо явное замещение мелких сетей федеральными, причем очень быстрыми темпами, — сказал Мурзаев. — Общая доля оборота торговых сетей в общем объеме розничной торговли (по данным Росстата!) за 2020 год: РФ — 38,6%; СЗФО — 52,2%; ЦФО — 42,9%; СФО — 41,9%; УФО — 40,6%; ПФО — 37,2%; ЮФО — 28,3%; ДВФО — 19,4%; СевКавФО — 10,1%. И по отдельным регионам: Санкт-Петербург — 59,8%, Московская область — 57,2% и т.д. Конечно, это не те 46−71%, которые есть в странах Европы и США. Прямо скажем, есть еще куда расширяться и к чему стремиться!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что всерьез воспринимать утверждения главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова «немного неприлично».

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