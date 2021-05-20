Усмань, Липецкая область, , 17:08 — REGNUM В городе Усмани (Липецкая область) двум молодым людям вынесли приговоры за посягательство на половую неприкосновенность сокурсника и причинение тяжкого вреда его здоровью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Подсудимым — 18 и 19 лет, на момент совершения преступления они были несовершеннолетними. В 2019 году он в арендованном доме в Усмани воспользовались беспомощным состоянием своего сокурсника и совершили в отношении него действия сексуального характера, причинив тяжкий вред здоровью.

Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Свою вину преступники признали.

Суд приговорил каждого из них к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также они обязаны выплатить пострадавшему по 600 тысяч рублей.