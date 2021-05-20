Париж, , 17:18 — REGNUM Страны Евросоюза согласились открыть границы для вакцинированных от COVID-19 туристов из стран с низким уровнем инфицирования, сообщает 20 мая CNN со ссылкой на источники.Данное решение было подтверждено в среду, 19 мая, когда ЕС опубликовал список новых рекомендаций, смягчающих ограничения на въезд в преддверии летнего туристического сезона.

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Одобренный список безопасных стран должен быть подписан к концу недели. На данный момент нет информации о том, когда изменения вступят в силу, но источники указывают, что это может произойти в июне.

ИА REGNUM напоминает, самая большая в мире туристическая площадка закрыта с тех пор, как по ней «пронесся коронавирус», но с приближением лета страны Европы отчаянно пытаются снять ограничения, чтобы заставить посетителей «накачивать столь необходимые наличные деньги в пострадавшие экономики».

Ранее Европейский союз обнародовал план действий по открытию своих внутренних границ, безопасному запуску гостиничного сектора и возрождению железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского сообщения, которое было задушено во время пандемии.