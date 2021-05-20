Авигдор Эскин, 20 мая 2021, 17:53 — REGNUM Вышел новый документальный фильм, разоблачающий деятельность Джо и Хантера Байденов на Украине.
На этот раз факты международной коррупции предаются гласности той самой Надеждой Савченко, которая была осуждена в России как украинский диверсант и позже обменяна. В фильме вновь приводятся факты, обнародованные уже депутатом Рады Андреем Деркачом, но есть и новые улики. Выступление Савченко против властной коррупции — это сильный ход. Речь ведь идет об украинской Жанне Д’Арк.
Таким образом, сейчас на Украине гремят скандал вокруг Медведчука и скандал вокруг Байдена. Надо заметить, что второй — ядерная бомба замедленного действия международного значения.
Новая информация касается деятельности Константина Кулика, возглавлявшего (2015—2019) группу прокуроров по расследованию незаконной деятельности Януковича и его окружения. Речь идет о людях, выполнявших явно тенденциозное поручение промайдановского толка. Но вышло так, что результатом их работы стало разоблачение Хантера Байдена. Никто и не помышлял о таком развитии темы, но показания стали уликами, которые не умалить.
В фильме приводится текст допроса Куликом гражданина Латвии, занимавшегося отмыванием денег пресловутого Николая Злочевского, президента крупнейшей газодобывающей компании Украины «Burisma Holdings», с которой связаны похождения сына и отца Байденов. Выясняется, что Злочевский работал со свидетелем по отмыванию денег с 2010 года. Речь шла о громадных суммах наличными, до десяти миллионов долларов ежемесячно.
Был поднят вопрос о перечислении денег от Burisma Holding американской компании Rosemont Seneca Buhai. С ноября в 2014 года по октябрь 2015-го было не менее двадцати переводов туда на сумму 83 333 доллара. И это были деньги президента газодобывающей компании Злочевского.
Интересно, что финансовая разведка Латвии предоставила украинской прокуратуре информацию о том, что с 2012 года по 2015-й было выплачено Burisma Holding не менее 16 миллионов долларов. То есть в пользу двух офшорных компаний-прокладок Wirerelogic Technology и Digitex Organization Хантеру Байдену и его партнерам через латвийский Privat Bank были переведены столь немалые суммы денег.
Эти недвусмысленные факты мегакоррупции были обнародованы еще в прошлом году. Все задавались вопросом, кем и откуда была получена информация о денежных переводах. Ответ на вопрос мы получили на днях: компрометирующая Байдена информация всплыла в ходе официального расследования коррупционной деятельности Виктора Януковича и его окружения.
Напомним, что 23 сентября 2020 года председатель комитета Сената США по внутренней безопасности Рон Джонсон (штат Висконсин) и сенатор Чак Грассли, председатель сенатского финансового комитета (штат Айова), выпустили отчет под названием «Хантер Байден, Burisma и коррупция: влияние на политику правительства США и связанные с этим проблемы.
Читаем в отчете:
Заметим для невнимательных, что полное имя сына действующего президента США — Роберт Хантер Байден. Как говорится в одном известном фильме, картина маслом.