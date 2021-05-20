Рейкьявик, , 17:02 — REGNUM Молоток главы Арктического совета торжественно вручён российского министру иностранных дел Сергею Лаврову на в 12-й министерской встрече в Рейкьявике 20 мая.

Напомним, Россия на данный момент председательствует в Арктическом совете — с 2021 по 2023 г. В этом году Арктическому совету исполнилось 25 лет.

Как сообщили в МИД РФ, впервые за четверть века работы Арктического совета на нынешнем заседании был принят план работы организации на десятилетнюю перспективу.

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Добавим, что на полях мероприятия Лавров провёл встречу с американским госсекретарём Энтони Блинкеном: это была их первая личная встреча в статусе глав внешнеполитических ведомств.

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