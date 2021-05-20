Ярославль, 20 мая 2021, 17:00 — REGNUM 20 мая в Ярославскую область поступила очередная российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная центром исследований имени М.П. Чумакова. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Вакцина, также как и две предыдущие, предусматривает двукратное введение с интервалом в 14 дней.
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Всего в регионе на 20 мая 1 этап вакцинации прошли 113 тысяч 425 человек, полностью завершили вакцинацию 92 тысячи 728 человек.
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