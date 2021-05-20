Москва, , 16:57 — REGNUM Предложение руководителя ФСИН о том, чтобы частично заменить трудовых мигрантов российскими заключенными, будет очень и очень трудно реализовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

«Главная проблема заключается в том, что закрыть потребность в мигрантах [таким образом] нам не удастся. Кроме того, большинство тех людей, которые необходимы для экономики, должны иметь серьезные профессиональные навыки в области строительства. И строительным компаниям нужны люди, которые не просто готовы работать, но и уметь выполнять трудовые функции. И работодатель едва ли будет в восторге от предложений заниматься обучением заключенных, — сказал Сафонов. — Хотя, конечно, отчасти решать проблему нехватки рабочих рук таким образом (предложенным ФСИН — прим. ИА REGNUM) можно, привлекая людей, у которых есть профессия. Те же самые водители, например. Но только лишь отчасти. И самое главное связано с организацией их труда. Это будет крайне сложно. И вряд ли работодатели захотят брать на себя ответственность за их поведение».

Иными словами, как подчеркнул Сафонов, идея главы ФСИН хорошая, но реализовать ее, в том числе и по экономическим соображениям, будет очень и очень сложно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее к идее о замене мигрантов осужденными критически отнесся экономист Олег Комолов.

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