Москва, , 16:54 — REGNUM Запасы монетарного золота в международных резервах России в апреле 2021 года сократились на 3,1 тонны, или на 1,15%, и по состоянию на 1 мая составили 73,7 миллиона унций (2292,326 тонны). Такие данные приводит пресс-службе Банка России.

В то же время доля золота в резервах за месяц немного увеличилась — с 21,85% на 1 апреля до 22,16% на 1 мая, а его стоимость выросла на 4,44% — с $125,287 млрд до $130,855 млрд соответственно.

Напомним, Банк России с 1 апреля 2021 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Как было заявлено, дальнейшие решения о его покупке будут приниматься исходя из развития ситуации на финансовом рынке.

При этом в феврале ЦБ продал из резервов 3,1 тонны золота, в результате чего золотые резервы сократились впервые за последние несколько лет.

За 2020 год запасы монетарного золота в международных резервах России выросли на 27,982 тонны, или на 1,23%, и по состоянию на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).