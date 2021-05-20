Москва, , 16:52 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила до конца недели опубликовать на региональных сайтах, созданных для информирования родителей о детской оздоровительной кампании, единый алгоритм действий для родителей по возврату 50% от стоимости путевки в детский лагерь, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

«Предлагаю буквально в течение этой недели, до понедельника разместить на всех сайтах во всех регионах информацию, доступную для каждого родителя, о том, как будет осуществляться возврат денежных средств или как будет сразу производиться оплата в уменьшенном объеме, чтобы родители не искали информацию в разных источниках», — сказала Яровая в ходе всероссийского семинара-совещания по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Она напомнила, что в послании президента Федеральному собранию была поставлена задача по уменьшению стоимости путевок в детские лагеря для родителей и по возврату половины их стоимости.

До конца года средства могут получить порядка 370 тыс. человек, подсчитали в правительстве РФ.

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