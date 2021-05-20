Санкт-Петербург, 20 мая, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Россия разрешает въезд иностранным гражданам, участникам и владельцам билетов на мероприятия чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион, где пройдут российские матчи Евро-2020

Необходимые изменения в документы кабинета министров подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Отметим, что к лицам, принимающим участие в мероприятиях ЕВРО 2020, относятся официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры.

«Все они смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке», — уточнили в оргкомитете.

Приехать в Россию смогут и владельцы билетов на матчи первенства в Петербурге из всех стран мира. Иностранные болельщики — обладатели билетов — смогут въехать в Россию без оформления виз, по «паспорту болельщика» (Fan-ID). Находиться на территории РФ они смогут до 12 июля 2021 года.

«Мы намерены провести максимально безопасный турнир — разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и проспект», — подчеркнул генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 Алексей Сорокин.

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Напомним, ЕВРО 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.