Москва, , 16:52 — REGNUM Задумка властей РФ вдвое повысить экспортную пошлину на вывоз черного лома — не лучший вариант решения проблемы; вместо этого вывоз лома надо запретить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил генеральный директор группы компаний, депутат госсовета Татарии Олег Коробченко («Партия Роста»).

«Неконтролируемый рост цен на металлы, начавшийся в прошлом году, продолжается до сих пор, — сказал Коробченко. — И это пагубно сказывается на реальном секторе экономики, поскольку металлы — основной вид сырья, из которого изготавливается продукция машиностроения. Растет себестоимость продукции, а это плохо не только для потребителей внутри страны, но и отрицательно влияет на экспортоориентированность наших товаров. Мы не можем конкурировать по ценам с зарубежными компаниями. И эффект импортозамещения, которого мы еще недавно достигли, теперь нивелируется».

Как полагает Коробченко, повышение экспортной пошлины — не лучший вариант решения проблемы.

«Вывоз лома надо запретить. Сырье нужно перерабатывать внутри страны и поставлять на рынки уже готовый товар, — убежден эксперт. — Но на готовый товар должны быть квоты, потому что сегодня сложилась такая ситуация, когда гораздо выгоднее вывезти металлопрокат за рубеж, чем переработать. Но мы же понимаем, что если из страны вывозится все сырье, то наши производители остаются без металла. А так как за рубежом более серьезные технологии, то российские товары становятся неконкурентными в сравнении с европейскими или с теми же китайскими. Все должно перерабатываться в нашей стране, а экспортировать мы должны уже готовые товары!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что решение о повышении пошлин ничем не обосновано.

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