Москва, , 16:53 — REGNUM Российско-американским отношениям не помешало бы проведение телемоста, по аналогии с тем, который состоялся в 1986 году между США и СССР. Об этом 20 мая заявил тележурналист Владимир Познер на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам телеведущего, российская сторона готова к проведению такого мероприятия, а вот американская — нет.

«Первый канал, знаю точно, готов провести такой телемост. Но в Америке нет желающих, нет партнёров. Так что дело тут прежде всего в политике. А то, что такой обмен (мнениями — прим. ИА REGNUM) был бы очень полезен, когда наши отношения ниже плинтуса, это правда. Но увы, пока вот так», — заявил Познер.

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