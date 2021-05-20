Рыбинск, Ярославская область, 20 мая, 2021, 16:49 — ИА Регнум. 20 мая на заседании оргкомитета «Победа» президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение о присвоении Рыбинску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает администрация Рыбинска.

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«Я знаю, что этот вопрос прорабатывается и с общественным организациями, и с людьми на местах, в регионах. Поэтому так и будем действовать дальше», — сказал Владимир Путин.

В 2020 году с инициативой о присвоении почётного звания городу выступил глава Рыбинска Денис Добряков, тогда его поддержали жители города, общественники, региональные власти.

«Я искренне рад, что президент поддержал присвоение почетного звания Рыбинску. Это высокая оценка вклада нашего города в борьбу с фашистскими захватчиками, вопрос исторической справедливости и дань уважения героизму и трудовому подвигу рыбинского народа. Поздравляю ветеранов труда, тружеников тыла, всех тех, кто работал на рыбинских предприятиях и приближал День Победы. Такие герои есть в каждой семье. Это еще одно значимое достижение в нашей 950-летней истории», — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

На начало войны Рыбинск был крупным промышленным центром. Перешли на выпуск военной продукции завод дорожных машин, завод полиграфмашин, катерозавод. Особенно значимым был вклад в Победу моторостроительного завода — он выпускал двигатели для военных самолётов. Недостроенная Рыбинская ГЭС дала первый ток осенью 1941 года. Станция снабжала электроэнергией столицу во время битвы за Москву, в то время, когда ряд подмосковных электростанций были захвачены фашистами или испытывали перебои с топливом.

Помимо Рыбинска статус «Город трудовой доблести» получат Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре. Закон о новом звании городов был принят в начале 2020 года. Он предусматривает присвоение этого звания городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.