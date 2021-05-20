Москва, , 16:47 — REGNUM Для построения однополярного мира у Соединенных Штатов Америки не хватает воли и пассионарности, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Для построения однополярного мира у Вашингтона не хватает ни воли, ни пассионарности», — отметил Толстой.

Парламентарий обратил внимание на то, что США уже зашли в тупик в Афганистане, в Сирии, в отношениях с Ираном.

США впервые за длительный период времени сели за стол переговоров и декларировали готовность на равных разговаривать с Россией, обратил внимание парламентарий.

«Сейчас интерес США заключается в том, чтобы установить нормальные отношения со второй супердержавой мира. Но, учитывая предыдущий опыт, относиться к этому нужно прагматично, без иллюзий», — полагает Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью исландскому информационному агентству RUV.

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