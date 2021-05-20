Париж, , 16:46 — REGNUM Экшен-игра Necromunda: Hired Gun получила новый трейлер с подзаголовком «Друзья навсегда». Его опубликовали 20 мая на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

В ролике разработчики показали, как главный герой игры и его кибер-мастиф сражаются с ордами врагов. Сообщается также, что у собаки будет собственная система повышения уровней и различной экипировки.

Релиз Necromunda: Hired Gun состоится 1 июня 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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